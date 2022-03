Sensationeel Excelsior laat koploper FC Volendam alle hoeken van het veld zien en is terug in promotiestrijd

Chahine Lobiyed heeft unieke rol als selectie­spe­ler én shirtspon­sor bij Neptunus-Schiebroek

In een tijd waarin de sponsoren voor amateurverenigingen niet voor het oprapen liggen, is het een unieke constructie. Een speler van het eerste elftal die zijn club als shirtsponsor ondersteunt. Bij Neptunus-Schiebroek is Chahine Lobiyed sinds dit seizoen selectiespeler en sponsor tegelijk.

25 februari