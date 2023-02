Situatieschets op Spangen: waarom Sparta ook bij wat tegenwind realisme moet prediken

Kilometers maken als voorberei­ding op de marathon van Rotterdam: ‘Het gaat nu om het echie’

Regen, wind of hagel? Geen zin, of van de fiets gevallen? Vergeet het maar. Geen enkel excuus geldt, want de training voor de marathon van Rotterdam is zondag van start gegaan voor de lopers van de Barendrechtse atletiekvereniging C.A.V. Energie. Met nog vier maanden te gaan is het nu een kwestie van kilometers maken. ,,Het gaat om het echie.”

16 januari