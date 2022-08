Snelste Nederlander (33) op Coolsingel jaagt nu op olympische limiet: ‘Ga ik straks naar de Spelen’

Nog altijd pas 23 jaar, maar nu al toe aan zesde club in vijf landen: maak kennis met Sparta’s paradijsvo­gel

Wie zijn cv bekijkt, denkt te maken te hebben met een ervaren speler. Een paradijsvogel bovendien, die bij Sparta alweer toe is aan zijn zesde club verdeeld over vijf landen. Maar Jason Lokilo is nog altijd pas 23 jaar. De opvallende nieuweling is vastberaden zich te tonen in de eredivisie.

8 augustus