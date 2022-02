Snoeiharde stadsderby laat zien dat de weg naar de top voor Feyenoord nog lang is

Rotterdam­se rugbyers streven naar erkenning: ‘Er kleeft aan ons het stigma dat we boefjes zijn’

Binnen drie jaar wil de Rotterdamse Rugby Club (RRC) zich in de top van Nederland nestelen. Een ambitieus plan, want de Rotterdamse rugbyers spelen nu nog op het tweede niveau. Promotie is daarom voor de koploper een vereiste. ,,Maar misschien is het nog niet zo slecht om nog een jaar in de eerste klasse te blijven.”

6 februari