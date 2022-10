Sparta-aanvaller Mario Engels volgt Karim Benzema-theorie: ‘Mensen kijken alleen naar Wikipedia’

Pas op, Melissant komt eraan! ‘Iedereen durft opeens de bal te vragen’

Twee keer een wedstrijd op een rij winnen. In de vierde klasse was deze kans nihil, maar als degradant in de heropgerichte vijfde klasse realiseerde Melissant dit unicum. De ploeg is nu zelfs koploper. ,,Dat geeft veel meer energie dan de ene na de andere nederlaag.”

3 oktober