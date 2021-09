Sparta-baas Van Stee trekt boetekleed aan na mislukte laatste transferdag: ‘We hebben het niet goed gedaan’

Moeten we jou en Sparta sterkte wensen, Henk...



,,Man, hou op. Ik krijg de hele dag van dat soort appjes en belletjes. ‘Sterkte’ is niet op zijn plaats. Ik had me meer voorgesteld op transfervlak, zeker. Maar laten we het alsjeblieft niet overdrijven. Van het basiselftal dat vorig seizoen achtste werd is anderhalve (cursief, red.) speler vertrokken. Abdou Harroui, die nagenoeg alles speelde. En Laros Duarte, voor wie dat lang niet altijd gold. De rest is er nog.”