Sparta biedt Ajax goed partij, maar kan nipte nederlaag niet voorkomen

Sparta had tegen Ajax kansen om een resultaat af te dwingen, maar aan het eind van de rit stonden de Rotterdammers met lege handen. Een goal van Steven Bergwijn in de eerste helft bleek voor de regerend kampioen voldoende om Sparta op de knieën te krijgen: 0-1.

Vanwege een medische noodsituatie op de hoofdtribune van Het Kasteel begon het duel op Spangen vijf minuten later dan gepland. De eerste grote kans was voor Shurandy Sambo, die zijn basisdebuut maakte en bijna kon profiteren van miscommunicatie tussen Daley Blind en Remko Pasveer. Calvin Bassey kon ternauwernood erger voorkomen voor de bezoekers.

Bij Sparta maakte naast Sambo ook Joshua Kitolano zijn basisdebuut. De 21-jarige Noor, die deze zomer evenals teamgenoot Tobias Lauritsen overkwam van Odds BK en het in de eerste twee speelrondes met invalbeurten moest doen, loste Arno Verschueren af op het middenveld, waar Younes Namli plaats maakte voor Sven Mijnans.

Na een kwartier meldde Ajax zich voor het eerst serieus voor de goal van Sparta. Brian Brobbey werd in de zestien aan zijn shirt getrokken door Adil Auassar, maar Sparta kwam met de schrik vrij doordat de spits werd teruggefloten vanwege buitenspel. Na een rollertje van Mijnans was het in het restant van de eerste helft Ajax dat de klok sloeg.

Vito van Crooij

Via Steven Berghuis en Dusan Tadic werd Ajax opnieuw gevaarlijk, maar nog dichterbij waren de bezoekers via Devyne Rensch. De rechtsback zag zijn inzet op de paal belanden na goed voorbereidend werk van Steven Bergwijn en Brobbey. De openingsgoal van Steven Bergwijn, tien minuten voor de pauze, kwam uiteindelijk dan ook niet uit de lucht vallen. Na een dribbel schoot de Oranje-international via de binnenkant van de paal raak.

Volledig scherm Tom Beugeldijk nam vanmiddag afscheid van de Sparta-supporters. © Pro Shots / Mischa Keemink

De hoop van de Spartaanse fans zal ongetwijfeld deels in handen hebben gelegen van Vito van Crooij, de aanvaller die trefzeker was in de laatste vier thuiswedstrijden van Sparta in de eredivisie. Van Crooij bleef na rust echter in de kleedkamer achter. Zijn vervanger, Younes Namli, creëerde na rust na een goede slalom door de Amsterdamse defensie direct gevaar, maar zijn inzet werd geblokt.

Aan de andere kant leek een prachtige aanval van Ajax al vroeg in de tweede helft de beslissing te brengen, ware het niet dat een niet te missen kans niet besteed was aan Brobbey. De aanvaller schoot de bal op aangeven van Daley Blind van dichtbij tegen de lat.

Afstandsschot

Het bleek niet de aanzet van een Amsterdamse furie. Sterker nog, in het vervolg van de tweede helft was Sparta lange tijd dichterbij de gelijkmaker dan Ajax bij de 0-2. Pasveer werd meermaals gedwongen tot handelend optreden, onder meer na een schot van Mijnans in de korte hoek. Namli dwong Pasveer tot het uiterste met een geplaatst afstandsschot, terwijl de doelman ook zijn handen vol had aan een schot van Jason Lokilo.

Volledig scherm Spartaan Jason Lokilo in duel met Devyne Rensch. © ANP

In de laatste tien minuten leek de Spartaanse tank echter leeg en lieten Davy Klaassen, Mohammed Kudus en Kenneth Taylor na de wedstrijd in het slot te gooien. De zege van Ajax kwam in de slotfase niet meer in gevaar, waardoor de serie opeenvolgende nederlagen van Sparta tegen de Amsterdammers nu 12 wedstrijden duurt. Niet eerder verloor Sparta in de eredivisie zoveel wedstrijden op rij tegen een willekeurige tegenstander.

Dat zal echter niet het gevoel zijn dat overheerst op Het Kasteel, waar de punten weliswaar naar Ajax gingen, maar de rood-witten de regerend kampioen – zonder resultaat – goed partij boden. Een resultaat leverde het net niet op, waardoor Sparta voor het tweede jaar op rij met 0-1 van Ajax verloor.

Opstelling Sparta

Olij; Sambo (68. Abels), Vriends, Auassar (87. Eerdhuijzen), Pinto; Kitolano, De Guzmán (87. Brym), Mijnans; Van Crooij (46. Namli), Lauritsen, Lokilo (78. Engels)