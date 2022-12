Sparta-cultheld Mario Engels nu écht weg: Tokyo Verdy presenteert Duitser

Ook XerxesDZB in problemen: ‘Als het een structu­reel karakter krijgt, zullen wij maatrege­len moeten nemen’

Nee, de zaterdag gewonnen periodetitel zal voor XerxesDZB naar alle waarschijnlijkheid niet de laatste prijs zijn uit de clubhistorie. Feit is wel dat de Rotterdammers zich, samen met tegenstander Rijsoord, ernstige zorgen maken over de stijgende energiekosten. Zo zijn er meer in de Rotterdamse regio: voor veel amateurclubs is het vijf voor twaalf.

22 november