Sparta gevangen tussen ambities en geldzorgen: ‘Zadel Henk Fraser niet op met irrationele verwachtingen’

1 september Dat Abdou Harroui en Laros Duarte op de slotdag van de transfermark vertrokken bij Sparta was geen verrassing. Dat de Rotterdamse club in de onbekende Griek Giannis Masouras slechts één speler aantrok wél. De toch al smalle selectie is er nóg smaller op geworden. En, dat vooral, kwalitatief-armer. Vandaar dat technisch directeur Henk van Stee het boetekleed aantrekt. ,,We hebben het niet goed gedaan.”