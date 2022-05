Sparta-goalgetter Vito van Crooij heeft handhaving in eigen hand: ‘Willen het zelf afmaken tegen Heracles’

XerxesDZB wint van Terneuzen­se Boys, maar moet zich melden bij tuchtcom­mis­sie KNVB

Vijf spelers van XerxesDZB moeten zich, naar aanleiding van een vechtpartij in de kantine van competitietegenstander Terneuzense Boys op 12 februari, morgenavond in Zeist melden bij de tuchtcommissie van de KNVB. Het uitduel ging met 0-1 verloren en vanavond was de return in Rotterdam. De risicowedstrijd viel nu in het voordeel van XerxesDZB uit (2-1).

10 mei