Sparta gunt Brym speelminuten én WK-kansen, maar Steijn ‘wilde hem eigenlijk niet kwijt’

Sparta wil morgen (20.00 uur) tegen directe concurrent FC Volendam voor het eerst dit seizoen winnen op Het Kasteel. Op reservedoelman Tim Coremans na is iedereen fit. En ook trainer Maurice Steijn is uitgerust, want een hectische transferweek heeft hij in tegenstelling tot veel van zijn collega’s niet gehad. Alleen Charles-Andres Brym vertrok op huurbasis naar zijn oude club FC Eindhoven.

Van muitende spelers bij Ajax tot de transfersoap van PSV’er Cody Gakpo: vele eredivisieclubs hebben buiten de lijnen een uiterst intensieve week achter de rug. Sparta daarentegen symboliseerde de rust op Het Kasteel door zelf om stipt 17.00 uur op Deadline Day een filmpje naar buiten te brengen, waarin technisch directeur Gerard Nijkamp de stadionpoort op slot deed.

Nee, Sparta verhuurde Charles-Andreas Brym (24) deze week aan zijn vorige club FC Eindhoven en daarmee was het wel gedaan op Spangen. Hoewel dat ook wel opmerkelijk is. De Rotterdammers trokken immers deze zomer nog de portemonnee voor de Canadese aanvaller, die hoopt als international mee te kunnen naar het WK in Qatar.

Quote Als hij bij Eindhoven wel speelt, is de kans groot dat hij naar Qatar gaat

,,Hij wilde minuten maken met het oog op het WK en die krijgt hij bij Eindhoven”, legt trainer Maurice Steijn uit. ,,Het is een jongen waar we veel vertrouwen in hebben en die we volgend jaar terughalen. Heel bewust hebben we hem een driejarig contract gegeven, al kwam hij nu nog niet in aanmerking voor de basis. Terwijl hij een basisplek wel nodig heeft om zicht te blijven houden op het WK. Als hij bij Eindhoven wel speelt, is de kans groot dat hij naar Qatar gaat.”

,,Ik wilde hem eigenlijk niet kwijt, want ik zie veel mogelijkheden in hem en ik vond hem steeds beter spelen, maar je kijkt ook naar de lange termijn”, vervolgt Steijn. ,,Het is goed voor Sparta als hij veel speelt én het WK haalt. Dan halen we hem na dit seizoen gewoon terug en dan heeft hij nog steeds een tweejarig contract. Dat is win-win.”

Tekst loopt door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar, is de spoeling voorin dan niet dun? ,,Dat zou kunnen, maar we hebben spelers die op meerdere posities uit de voeten kunnen. Ik heb Jason Lokilo, Tobias Lauritsen, Mario Engels, Vito van Crooij, Koki Saito en Patrick Brouwer komt vanuit de jeugd door. Het wordt pas een probleem als er ineens drie of vier spelers geblesseerd zijn, maar alle ploegen waarmee wij concurreren hebben dat.”

Met die aanvallers wil Steijn concurrent FC Volendam morgen pijn doen op Het Kasteel. ,,Ik hoop dat wij hetzelfde kunnen laten zien als tegen Go Ahead Eagles in de eerste helft. Ik heb de wedstrijd van FC Volendam tegen PSV (7-1, red.) gezien, maar zo’n uitslag vind ik niet heel spannend. Daar kan je een keer dik verliezen. Tegen FC Twente hebben ze juist weer bonuspunten gepakt.”

Voorselecties voor Mijnans en Rekik Sven Mijnans is door Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi opgeroepen voor de voorselectie van Jong Oranje. In juni debuteerde de 22-jarige Mijnans voor de Nederlandse beloften. Eind september oefent Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten uit België en Roemenië. Ook Omar Rekik (20) kreeg een voorlopige oproep: de van Arsenal gehuurde verdediger zit in de voorselectie van Tunesië. Rekik is drievoudig international.