Sparta heeft Namli terug tegen angstgegner Excelsior, maar mist De Guzmán en Verschueren

Wie er voor het eerst sinds begin oktober wel weer bij is, is Younes Namli. De 28-jarige aanvallende middenvelder, die sinds het trainingskamp in Spanje weer voorzichtig meetrainde met de groep, is voldoende hersteld van de knieblessure die hem drie maanden aan de kant hield. De rentree van De Guzmán laat daarentegen nog even op zich wachten.

Voor de buitenwacht is het duel met Excelsior er niet zomaar één. Op Het Kasteel heerst het gevoel dat het weer eens tijd wordt om het broertje uit Kralingen de mond te snoeren, iets wat in 2007 voor het laatst gebeurde. In de laatste zes eredivisieduels tussen beide ploegen trok Excelsior vijfmaal aan het langste eind. Sparta wist daar in 2017 alleen een gelijkspel tegenover te zetten.

Trainerskamer

En dus snakt het Sparta-publiek naar een zege op de Kralingers, die hun club al zo vaak een hak zette. Is er om die reden deze week nog extra vaak op de deur geklopt van de trainerskamer van Maurice Steijn?

Quote Ondanks dat ik niet in Rotterdam ben geboren, ben ik wel onderdeel van de club geworden Maurice Steijn

,,Niet vaak”, zegt de trainer van Sparta. ,,Maar natuurlijk speelt het sentiment mee. Ondanks dat je niet in Rotterdam bent geboren zoals ik, of dat je geen al te groot Sparta-verleden hebt, ben je wel onderdeel van de club geworden. Voor mij in een korte periode, maar Bart (Vriends, red.) en Adil (Auassar, red.) al een langere tijd. Zij dragen het Sparta-dna, hebben niet extra op de deur geklopt, maar willen morgenavond wel dolgraag punten pakken.”

Sentiment

Steijn typeert de derby als ‘een bijzondere wedstrijd’. ,,Qua plek op de ranglijst is het voor beide ploegen geen wedstrijd op leven en dood. Maar qua prestige wil je ’m graag winnen, en dan met name voor de Sparta-fans en iedereen binnen Sparta bij wie dat sentiment een grote rol speelt. Dat neem je wel mee. Maar ik denk dat de spelers om zich heen ook wel horen hoe het hier leeft.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.