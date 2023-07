Sparta met flink gewijzigd team in oefenduel onderuit tegen kampioen Zuid-Afrika

Voor rust was de ploeg uit Zuid-Afrika de bovenliggende partij, wat resulteerde in een 2-0 achterstand. In het begin van de tweede helft maakte Mamelodi Sundowns de 3-0. Nadat bij de Rotterdammers alle veldspelers vervangen waren, drong Sparta aan. Na een gemiste kans van Arno Verschueren knalde Mehmet Yüksel uiteindelijk de eretreffer tegen de touwen. De aanvaller scoorde op aangeven van Vito van Crooij.