Sparta met goed gevoel naar de play-offs: ‘Een jaar waarin alles klopt, wil je verzilveren’

Sparta heeft Bart Vriends terug tegen PSV en werkt met vrijwel fitte selectie toe naar competitie­slot

Sparta gaat de laatste weken van het seizoen in met een fitte spelersgroep. Bart Vriends keert terug in de wedstrijdselectie en is, evenals Jonathan de Guzmán, fit genoeg om te starten. Alleen de geschorste Shurandy Sambo is, uitgerekend tegen de club die hem dit seizoen verhuurt aan de Spangenaren, niet van de partij.