Sparta presenteert met Lokilo derde speler in een paar uur tijd

Lokilo sluit wel per direct aan. Hij komt uit de jeugdopleiding van Anderlecht en koos al vroeg voor een Engels avontuur, bij Crystal Palace. Daar debuteerde hij in het profvoetbal. Crystal Palace verhuurde hem achtereenvolgens aan FC Lorient in Frankrijk en Doncaster Rovers. Die laatste club nam hem definitief over, voordat Lokilo in de zomer van vorig jaar in Polen tekende.