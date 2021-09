Sparta slaat na sluiten transfermarkt alsnog flinke slag: Mo Osman komt en moet Harroui doen vergeten

Zwaluwen-doel­man Boy de Jong zeer kritisch op titelkandi­daat Capelle: ‘Eigenlijk best beschamend’

6 september Capelle-Zwaluwen, hoofdklasse A (za). Olaf van der Sande tegen Boy de Jong. Een makkelijk scorende spits versus een gerenommeerde doelman. Laatstgenoemde kon het meest tevreden zijn. Na negentig, geen moment boeiende, minuten werd er afgesloten op 0-0. ,,Dit was zeker niet best, terwijl Capelle toch één van de titelfavorieten is", was De Jong kritisch over de tegenstander.