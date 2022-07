Sparta sluit oefencampagne af met overwinning op FC Emmen

Op het eigen Kasteel werden de contouren van het grondig vernieuwde Sparta prima zichtbaar. Steijn stuurde zijn formatie in een 4-1-4-1-formatie het nieuwe natuurgras op, met oud-international Jonathan de Guzmán als stuurman op het middenveld en de Noor Tobias Lauritsen in de punt van de aanval. Beide aanwinsten lieten met hun spel en sturing direct zien dat ze een meerwaarde voor hun nieuwe club zijn.

Tandem

Sparta had in het eerste bedrijf het beste van het spel. Dat vertaalde zich binnen twintig minuten ook in een 2-0 voorsprong, met dank aan de tandem Younes Namli/Vito van Crooij. Beide keren was Namli aangever, Van Crooij de afmaker. De 1-0 kwam voort uit een corner, de 2-0 na een snelle overname in de as van het veld.