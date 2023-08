De koppositie verstevigen met alle sterkhouders nog aan boord? Dát is het droomscenario van Sparta

Namli had na Sparta voor het grote geld kunnen gaan, maar kiest voor PEC Zwolle: ‘Naar gevoel geluisterd’

Younes Namli is na een bijzonder seizoen in Rotterdam terug in Zwolle, waar hij het vanavond met PEC direct tegen Sparta opneemt. Bij de Spangenaren blijven was voor de Deen geen optie. ,,Dat is een lang verhaal.”