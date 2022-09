Sparta-trainer Steijn over Saito en de slijtageslag van Feyenoord: ‘Een voordeel? Dat blijkt pas achteraf’

Koki Saito (21) viel zo indrukwekkend in tegen FC Volendam dat ze op Spangen niet kunnen wachten om de Japanner te zien schitteren in de Kuip. Trainer Maurice Steijn heeft een topfitte selectie voor de stadsderby tegen Feyenoord (zondag 20.00 uur) en dus ruim keuze, ook Saito is een optie. Steijn weet niet of de nederlaag van de Rotterdammers tegen Lazio een voordeel is.

Het Kasteel zwijmelde afgelopen weekend helemaal weg bij elk balcontact van de debuterende invaller Koki Saito, die onbevangen en met een lach over het veld raasde en van grote waarde was in de ruime zege op FC Volendam (4-0). De 21-jarige Saito had nog geen halfuur nodig om uit te groeien tot publiekslieveling.

,,Hij heeft een uitstekende invalbeurt gehad”, aldus trainer Maurice Steijn. ,,Dat ‘ie heel goed kon voetballen, wisten we al. Hij is later binnengekomen en heeft twee keer met behoorlijke blessures te kampen gehad. Hij heeft nog weinig gespeeld. Dat is best lastig, want je hebt relatief weinig oefenwedstrijden om hem helemaal fit te krijgen voor een hele wedstrijd. Ik was al blij dat hij inviel en dat hij dat zó deed, was helemaal super. Ik was vooral blij dat hij heel bleef en heeft laten zien waarvoor we hem gehaald hebben.”

Quote Het is natuurlijk wel een heel andere wedstrijd dan vorige week Maurice Steijn

Niets zo opportunistisch als de voetbalwereld: kan Saito niet de onbevangen aanvaller zijn die vanaf de aftrap in de Kuip wat kan forceren? ,,Dat kan, alleen dan moet je je afvragen hoe snel je hem eraf moet halen”, vertelt Steijn. ,,Het is natuurlijk wel een heel andere wedstrijd dan vorige week. Of breng je hem iets rustiger? Dat zijn vraagstukken die we hebben, maar hij is absoluut een optie om te overwegen.”

Steijn is niet zo van de retoriek dat het gunstig is als een tegenstander, in dit geval Feyenoord, een zware Europese uitwedstrijd in de benen heeft. De buren uit Rotterdam-Zuid zijn weliswaar negentig minuten lang gegaard in de Romeinse bakoven van Lazio, waar met 4-2 werd verloren. ,,Of dat een voordeel is, blijkt altijd achteraf pas. Ik heb dit soort wedstrijden zo vaak gespeeld. Was ik trainer van ADO, speelden we tegen Ajax of PSV dat een onwijs zware Champions League-wedstrijd had gespeeld en had je de hoop dat die ploeg misschien vermoeid was. Nou, en dan werd je eraf gekegeld.”

En, vervolgt Steijn: ,,Een nederlaag kan ook stimulerend werken, dat je iets wil rechtzetten. Als ze 0-3 hadden gewonnen, hadden ze Sparta misschien als een tussendoortje gezien. Snap je? Het is gewoon heel moeilijk en het moet zondag blijken hoe het uitpakt.”

Volledig scherm Maurice Steijn. © Jeroen Putmans