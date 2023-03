Sparta treft zaterdag ander Vitesse dan bij eerdere geflatteerde 0-4 zege: ‘Ze zijn stabieler geworden’

Emotionele dagen voor Turkse voetbal­lers in de regio: ‘Ik heb veel verdriet en stress’

Voor de Rotterdamse amateurvoetballers Ismail Çelen en Berkan Bayraktar was het een emotionele week. Een deel van hun land ligt letterlijk in puin na de zware aardbevingen in Turkije. Hoe gingen zij om met hun verdriet en wanhoop? ,,Voetbal is voor mij een plek waar ik even mijn gedachten parkeer, maar na mijn goal liet ik een traantje gaan.”