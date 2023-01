Sparta zonder De Guzmán, Namli én zonder nieuwe spits naar tweeluik tegen PSV

Als de trainer écht moet kiezen, dan prefereert hij een stunt in de bekerwedstrijd boven de competitiewedstrijd. De cijfers spreken niet in het voordeel van de Rotterdammers, die al twintig eredivisie-ontmoetingen niet meer wonnen van PSV. Wél werd PSV in 2016 uitgeschakeld door Sparta in de KNVB-beker (3-1).

De Guzmán

Steijn kan in zijn missie om PSV in de komende dagen pijn te doen niet beschikken over Jonathan de Guzmán en Younes Namli. Beiden zijn wel op de weg terug. De Guzmán is mogelijk volgende week alweer een optie.

Verder is alles pais en vree op Spangen. Een zesde plek, een selectie die ‘staat’. Alleen hoopt Steijn nog een spits te verwelkomen. ,,We hebben met een aantal kandidaten gesproken, maar dat is allemaal niet doorgegaan. Nu is het even stil. Ik hoop dat we in de loop van de week de draad kunnen oppakken, want ik vind dat er iets bij moet. Er kan iets met Tobias Lauritsen gebeuren. En het is sowieso goed om concurrentie te houden op elke positie.”