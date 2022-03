Spartaan Robert Verbeek kijkt terug op loopbaan van veertig jaar: ‘Werken met mijn broer was een droom’

Van profvoet­bal­ler tot president: Ebi Smolarek verruilde grassprie­ten voor Poolse spelersvak­bond

Twintig jaar na de historische UEFA Cup-zege is ex-Feyenoorder Ebi Smolarek (40) van de Nederlandse voetbalradar verdwenen. In de Poolse voetballerij vervult hij echter een cruciale functie: hij is president van de spelersvakbond.

3 maart