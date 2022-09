Spelen op zaterdag, cameramensen langs de lijn en scanners bij de poort: hoe hockey professionaliseert

Drama Zuidzijde Arno Koot (62) ging naar buurtfeest in plaats van naar opening van padelbanen, met een fatale afloop

Arno Koot miste zaterdag de opening van de nieuwe padelbanen bij TOGB om naar een barbecue in Zuidzijde te gaan, met uiteindelijk fatale afloop. Bij de club uit Berkel en Rodenrijs heerst verslagenheid na de plotse dood van de 62-jarige scheidsrechter en oud-bestuurder. ,,Dit sloeg in. Arno is een echte Berkelaar.”

29 augustus