Sportfanaten opgelet! Freelance sportverslaggevers en eindredacteuren gezocht

Zie jij dat een sportwedstrijd meer is dan alleen een opeenstapeling van kansen en doelpunten? Weet jij na een wedstrijd hét verhaal op te schrijven dat iedereen moet lezen? Dan hebben wij ruimte voor jouw stukken op onze website en in de krant. De tijd dat de sportpagina’s een bundeling zijn van uitslagen, ligt achter ons. Wij willen onze lezers laten weten wie die goalgetter nou eigenlijk is en wat die topsporter drijft in zijn of haar zoektocht naar succes.