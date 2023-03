Squashkampioen Fleur Maas droomt van baan als dokter: ‘Dat je verschil kan maken, vind ik spannend’

ik zeg je Diede (17) snapte niets van rellen in Rotterdam: ‘Dat plunderen was zó misbruik maken van de situatie’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Diede Kortmann uit Kralingen doet dit schooljaar eindexamen. Met een groep leerlingen heeft hij zijn eindreis naar Albufeira geboekt. „Dit moet echt doorgaan.”