Stafleu neemt afscheid na een bizarre laatste week: ‘Ik ga verder, maar niet bij Sportclub Feyenoord’

SC Feyenoord haalt duel op geheime locatie in na dreigemen­ten Ajax-fans: ‘Zelfs wij hadden geen idee’

In het diepste geheim haalde SC Feyenoord dinsdagavond alsnog het afgelaste duel met De Dijk in. De Rotterdammers boekten een 2-0 zege, waardoor het nu vrijwel zeker is van lijfsbehoud. Doelpuntenmaker Junior Obiku is trots op zijn ploeg.