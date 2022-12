Stafleu was al gewaarschuwd, maar schrikt toch van SC Feyenoord: ‘Hier had ik absoluut niet op gerekend’

Vroege winterstop voor WK-afvaller Derk Meijer: ‘Concurren­tie heeft meer ervaring’

Voor Hockey Club Rotterdam-keeper Derk Meijer was de gewonnen wedstrijd bij HDM (1-3) voorlopig zijn laatste kunstje. Liever had hij in de winterstop meegereisd met het Nederlands team naar India, waar het WK wordt gespeeld. ,,Het is niet dat ik me genaaid voel, maar ik had meer van mezelf willen laten zien.’’

14 november