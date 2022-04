Stunt Sparta op bezoek bij Ajax blijft uit ondanks voorsprong tijdens rust

Nee, natuurlijk had Sparta op voorhand niet gerekend op een ‘resultaat’ tegen de koploper. Anderzijds leefde in Spangen wel degelijk het besef dat er heus weleens iets te halen kon zijn. Had de ploeg van Henk Fraser tegen Feyenoord, PSV en eerder al tegen Ajax niet bewezen dat het de topclubs lastig kan maken? Ja, de roodwitten verloren weliswaar steeds. Meer even zo vaak met de kleinst mogelijke nederlaag. En was de Amsterdamse club nou aan zo’n lekkere serie bezig?