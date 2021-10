Succesvolle Van Gassel ruilde tractor in voor de tram: ‘Hier word je wat harder gemaakt’

De lange weg terug na corona voor topsporter Milan de Koff (26): ‘Ik wilde alleen nog in bed liggen’

21 september Milan de Koff speelde aan het begin van het jaar nog op een olympisch kwalificatietoernooi in aanloop naar de Spelen in Tokio. Een maand later kon de doelman van SVH vanwege corona slechts hele dagen in bed liggen. En nu, een half jaar later, is hij nog steeds niet de oude. „Ik had nooit verwacht dat het zo’n impact zou hebben”, zegt de waterpolo-international.