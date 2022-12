Suzan Lamens doorstaat op NK test voor Australian Open: ‘Stond met gespannen benen op de baan

Suzan Lamens heeft haar titel in het enkelspel tijdens het NK tennis geprolongeerd. De 23-jarige inwoonster van Bergschenhoek versloeg in de finale de ervaren Bibiane Schoofs: 6-4, 6-3.

,,Iedereen verwacht dat ik het NK wel weer even zal gaan winnen”, vertelde Lamens voor aanvang van het NK in het Nationale Tennis Centrum in Amstelveen waar Arantxa Rus en Lesley Pattinama-Kerkhove uit Spijkenisse ontbraken.

Quote Wat is er mis met mijn service ging er door mijn hoofd. Ik was zeker nerveus en stond met gespannen benen op de baan Suzan Lamens

Lamens bereikte zonder setverlies de finale. Toch startte ze moeizaam tegen Schoofs, die in de halve eindstrijd een einde aan de zegereeks van het Vlaardingse talent Joy de Zeeuw (16) had gemaakt. Lamens verloor de eerste zeven punten op haar opslag. ,,Wat is er mis met mijn service ging er door mijn hoofd. Ik was zeker nerveus en stond met gespannen benen op de baan.”

Dubbele fouten

Bij een 4-4 tussenstand plaatste Lamens na twee dubbele fouten van Schoofs de beslissende break en werd na 43 minuten de eerste set in de wacht gesleept. ,,Die setwinst heeft mij meer vertrouwen gegeven. De opdracht van mijn trainer Martin van der Brugghen was om vanaf het begin naar voren te spelen en dat ging gaandeweg de wedstrijd steeds beter.”

Lamens, de nummer 200 op de wereldranglijst, vertrekt Tweede Kerstdag naar Australië waar in de eerste week van januari het kwalificatietoernooi in Canberra wacht. Daarna staan de kwalificaties voor de Australian Open op het programma. Lamens zal bij haar debuut in Melbourne door de Berkelse Marieke de Jong worden begeleid. ,,Dit NK is voor mij een opstart voor het nieuwe seizoen en zo heb ik gelijk weer potjes in de benen. Het toernooi was ook een test hoe ik er voor stond.”

