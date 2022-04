Talent Dylan Lucieer is blij met kans bij HC Rotterdam: ‘Ik lees de kinderen van Jeroen Hertzberger voor’

Hoe bevalt het je in de hoofdklassecompetitie?

Dylan Lucieer: „Ik train al een tijdje mee met die gasten en in de voorbereiding heb ik al in een paar wedstrijden mogen meedoen. Maar nu gaat het toch echt om de punten. Er zit druk op die wedstrijden. Maar eigenlijk vind ik dat wel lekker. Ik ben echt super-dankbaar dat ik deze kans krijg. De sfeer is met officiële wedstrijden anders. De tribune zit nu na corona weer helemaal vol en dat is echt superleuk, heel vet.”