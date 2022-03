Technische baas Sparta trapt op de rem na opleving: ‘Oosterse nuchterheid nu gewenst in het Westen’

Dankzij overwinningen op Willem II en Go Ahead Eagles is Sparta weer terug in de race om rechtstreekse handhaving. Laat staan wanneer de Rotterdamse club ook de resterende zes minuten van het gestaakte duel met Vitesse (0-1 stand) doorstaat. Desondanks past technisch directeur Gerard Nijkamp van de Spangenaren voor te veel uitbundigheid.