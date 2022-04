Teruggekeerde Peter Wubben zet Spijkenisse naar zijn hand: ‘De wil om te winnen neemt steeds meer toe’

Vader (47) en zoon (22) Lopes Silva goed voor torenhoge amusements­waar­de bij SV Charlois

Acht minuten voor tijd met 2-4 voorstaan en met 5-4 verliezen. Het overkwam Rozenburg zaterdag in de degradatiewedstrijd tegen SV Charlois. Grote kwelgeest voor de bezoekers was de familie Lopes Silva. Vader Miguel (47) tekende in de slotfase voor een beslissende assist en twee treffers, waarvan één op aangeven van zijn 22-jarige zoon Cláudio.

