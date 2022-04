Thijs Dallinga na fenomenale eerste seizoenshelft in mindere vorm: ‘Dit is het leven van een spits’

Geen speler in de Keuken Kampioen Divisie greep in de eerste seizoenshelft vaker de schijnwerpers dan Thijs Dallinga, maar in 2022 staat hij vaak achter de coulissen. Zijn topscorerstitel komt langzaam in gevaar.

Tientallen media stonden wekenlang op de stoep van het Van Donge en de Roo stadion, Johan Derksen sprak zijn bewondering uit over zijn doelpuntendrift en zelfs het uit 1961-1962 stammende doelpuntenrecord van Joop Schuman (44) kon voor even worden afgestoft. Duizelingwekkende cijfers lieten dit seizoen al menig scout het adres van Excelsior intoetsen om Thijs Dallinga te bekijken, maar ook zij zien de goaltjesdief de laatste weken in mindere vorm steken.

Dieptepunt in moeizame periode

Volledig scherm Thijs Dallinga. © Pro Shots / Wouter Dill Een dieptepunt in de moeizame periode die hij doormaakt, volgde tien minuten voor rust tijdens de ontmoeting met Jong AZ. Waar alles wat Dallinga voor de jaarwisseling aanraakte in goud veranderde, lijkt de laatste weken de pech aan zijn schoenen te hangen. Een buitenkansje vanaf elf meter bleek niet aan hem besteed, waardoor hij voor de vierde week op rij droog bleef staan. ,,Dit is het leven van een spits”, constateerde hij na afloop. ,,Als je scoort ben je de man, maar als dat niet lukt word je erop aangekeken.”

Meevoetballend is Dallinga nog van waarde, maar treffers blijven uit. De cijfers van Dallinga zijn veelzeggend: in 2022 staat zijn teller pas op zes treffers, terwijl hij in 2021 met 25 goals nog korte metten maakte met alle bestaande records en terecht uit alle hoeken lof kreeg.

Machine draait minder hard

Dat de machine de laatste weken minder hard draait, brengt zijn ongenaakbaar geachte koppositie op de topscorersranglijst serieus in gevaar. ADO-spits Thomas Verheydt is Dallinga op twee treffers genaderd. ,,Natuurlijk speelt het in je achterhoofd, maar het heeft geen prioriteit. Ik heb liever dat we met z’n allen het goede gevoel terugkrijgen, dan ga ook ik vanzelf beter draaien.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.