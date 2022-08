Tim Coremans tot winterstop uitgeschakeld, Sparta verder compleet richting ‘Eagles’

Tim Coremans is tot de winterstop uitgeschakeld bij Sparta. De 31-jarige reservedoelman heeft een schouderblessure opgelopen en moet onder het mes. Op Coremans na reizen de Spangenaren zaterdag met een fitte en complete selectie af naar Deventer voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (16.30 uur).

Voor Coremans is het sinds 2020 zijn zoveelste tegenvaller. Ga maar na, hij miste bijna twee jaar voetbal door (zware) blessures en de corona-uitbraak. Dit jaar moet hij Nick Olij voor zich dulden als eerste keeper van Sparta, en ging het opnieuw mis op de training. Pas in 2023 kan Coremans zich weer laten zien onder de lat bij de Spangenaren, al lijkt daarvoor een blessure of afwezigheid van Olij noodzakelijk.

Wedstrijd tegen directe concurrent

Op Coremans na heeft Sparta de troepen compleet voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Op Spangen wordt met tevredenheid gekeken naar de selectie, die op alle plekken dubbel bezet is. Sparta hield aan de zware competitiestart een punt over door gelijk te spelen bij SC Heerenveen (0-0). AZ (2-3) en Ajax (0-1) waren nipt te sterk op Het Kasteel. Niemand die dat Sparta kwalijk neemt, maar de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles - normaliter een directe concurrent - is van een andere orde.

De ploeg van trainer René Hake verloor alle drie de wedstrijden dit seizoen, al had die ook een lastige competitiestart met een thuiswedstrijd tegen PSV (2-5) en uitwedstrijden bij AZ (2-0) en FC Groningen (1-0). Aan de Vetkampstraat wordt min of meer hetzelfde gekeken naar het treffen met Sparta: winst is een enorme opsteker zo vroeg in het seizoen.

Hake kan niet beschikken over Willum Willumsson, Gerrit Nauber, Martijn Berden en de geschorste Mats Deijl, maar zal er niet minder gebrand op zijn om Sparta te verslaan. Terwijl het voor de Rotterdammers tijd is om het optimisme om te gaan zetten in punten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.