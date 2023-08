Tim Elkhuizen (RVVH) valt in bij tegenstander: ‘Naar mij werd niet geluisterd’

Mimeirhel Benita zag na training een berichtje op zijn telefoon: ‘Je gaat naar Excelsior en moet nú naar Delden’

Het was een rare week voor Mimeirhel Benita. De 19-jarige Spijkenisser ging eerst met Feyenoord op trainingskamp en moest zich even later als huurling bij Excelsior melden. Hij maakte in het oefenduel met Heracles Almelo meteen zijn debuut. Zestig minuten mocht Benita de rechterflank voor zijn rekening nemen.