Tim van der Lijn pakt draad weer op bij Nieuwenhoorn na beursavontuur: ‘Ik ben betrokken gebleven’

,,Ha, ik heb geloof ik maar twee ­minuten in het veld gestaan”, relativeert Van der Lijn, die sinds enkele weken de training weer heeft hervat bij eersteklasser Nieuwenhoorn. ,,Het begon weer te kriebelen’’, vervolgt Van der Lijn, die in de voorbereiding op dit seizoen het plezier in het voetbal kwijtraakte was en abrupt stopte.