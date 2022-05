TOGB-coach Michel de Boer voelt zich belazerd door kopman: ‘Ik kan absoluut niet tegen liegen’

,,We wisten dat Lauric vrijdagavond nog meedeed aan de Belgische competitie, maar we kregen opeens te horen dat hij na de wedstrijd van de trap was gevallen’’, vertelt TOGB-coach Michel de Boer. ,,Na onderzoek in het ziekenhuis bleek hij een breuk in de enkel te hebben. Dat was een enorme domper voor ons.”

Quote Als Lauric had aangegeven dat hij liever in Spanje speelde, dan had je een zakelijk conflict gehad Michel de Boer, Coach van TOGB

TOGB trad hierdoor zaterdag zonder Jean, die niet bereikbaar was voor commentaar, in Uden tegen Maashorst aan. ,,Het team van Maashorst vroeg zich of Lauric nog meedeed met ons. Ik heb de spelers het verhaal over de val van de trap verteld, maar zij gaven aan dat er niets van klopte. Lauric had op Facebook aangegeven dat hij ging spelen in de Spaanse competitie. Ik kan niet begrijpen waarom hij op deze manier heeft gehandeld en voel me echt zwaar belazerd. Ik kan er niet goed tegen als mensen zo met je omgaan. Als hij had aangegeven dat hij liever in Spanje speelde, dan had je een zakelijk conflict gehad. Maar, ik kan absoluut niet tegen liegen. Ik heb me persoonlijk hard gemaakt om Lauric juist voor de play-offs naar TOGB te halen. Hij heeft voor ons in de reguliere competitie gespeeld, maar dat hij dit nu flikt.’’

De Boer heeft nog twee weken de tijd om een nieuwe kopman voor volgend seizoen aan te trekken, want de inschrijvingsperiode sluit op woensdag 1 juni. Toch zal hij wellicht in de toekomst nog wel worden geconfronteerd met Lauric Jean. ,,Mijn zoon Milo speelt in Jeumont in Frankrijk in een team met Lauric’’, verklaart De Boer. ,,Als Milo niet kan, dan ben ik zijn vervanger. Bij TOGB zal Lauric in ieder geval niet meer spelen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.