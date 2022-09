TOGB neemt afscheid van erelid Arno Koot, die omkwam bij truckdrama in Zuidzijde

Als gevolg van dat trieste bericht besloot TOGB de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen UNA af te gelasten. Op sportpark Het Hoge Land, dat afgelopen zondag volledig dicht bleef, was de schok na het overlijden van Koot groot. Dat TOGB een bijzondere plek innam in het hart van Koot, oud-bestuurder en jarenlang vrijwilliger , blijkt wel uit de unieke oproep op de overlijdenskaart, waarin niet wordt gevraagd om bloemen, maar om een donatie aan ‘zijn’ voetbalclub om ieder kind te kunnen laten voetballen.

Vanavond vindt in Berkel en Rodenrijs de afscheidsbijeenkomst plaats. Zaterdagochtend brengt Koot nog een laatste bezoek aan TOGB. Alle wedstrijden van TOGB en het naastgelegen CVV Berkel zullen op dat moment worden stilgelegd om Koot op gepaste manier de laatste eer te bewijzen. Daarna wordt in besloten kring afscheid genomen van Koot. In het clubgebouw van TOGB is een plek ingericht met een condoleanceregister, die tot na het eerbetoon kan worden getekend.

Geen rouwbanden

Het eerste elftal van TOGB zal tijdens het competitieduel van zondag geen rouwbanden dragen. Dat gebeurt bij de club alleen wanneer de persoon in kwestie nog niet is begraven. Het team van Mark Schuur, die het seizoen in de derde divisie twee weken geleden opende met een 2-2 gelijkspel bij UDI’19, reist zondag af naar sportpark Pronsebroek in Heerlen, waar Groene Ster de tegenstander is. Die ploeg was recentelijk nog verantwoordelijk voor de KNVB-bekeruitschakeling van Barendrecht.