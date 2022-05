TOGB op drempel van kampioenschap: ‘Nog een keer opladen en dan kan het grote feest beginnen’

Excelsior overleeft return in Heracles probleem­loos en bereikt finale van de play-offs

Excelsior strijdt komende week om een plek in de eredivisie. De Kralingers waren ook op bezoek in Almelo te sterk voor Heracles (1-3) en nemen het daardoor in de finale van de nacompetitie op tegen ADO Den Haag. Over twee duels eindigde het onderonsje in afgetekende cijfers: 6-1 voor Excelsior.

21 mei