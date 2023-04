TOGB-schutter Dean Zandbergen: ‘Nu Sparta komt zet ik feestje en drankje aan de kant’

Blik op volgend seizoen: Sparta zit gebeiteld met langdurige contracten uitblin­kers

Al maanden op de zesde plek en de Europese play-offs voorhanden: Sparta is aan een droomseizoen bezig. De keerzijde van succes is de onvermijdelijke vraag wat er volgend jaar nog over is van de kern van de huidige selectie. Een totale ontmanteling van de Rotterdamse machine? Die is niet per se aan de orde.