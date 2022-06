TOGB start twee weken na competitieslot al met de voorbereiding: ‘Niet verboden om op vakantie te gaan’

,,We hebben er bewust voor gekozen vroeg op te starten”, verklaart trainer Mark Schuur. ,,Enerzijds is het vroeg, anderzijds beginnen we halverwege augustus al met de TOTO KNVB Beker en de competitie. Van amateurspelers kun je niet verwachten dat ze vanaf juli volledig beschikbaar zijn. Daarom hebben we gekozen voor trainingsblokken, waarin we in twee fases toewerken naar het nieuwe seizoen. Voor de zekerheid heb ik de schema’s ook voorgelegd aan inspanningsfysiologen die ik ken uit mijn tijd in het betaalde voetbal. Zij zeggen dat het geen kwaad kan, daar vertrouw ik op. De trainingen zijn bovendien wat vrijer. Natuurlijk trainen we nu ook met een doel, maar het is ietsjes losser en meer gericht op fitheid. In blok twee worden de trainingen weer dwingender.”