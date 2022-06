Trainer en deel van selectie al op vakantie, maar piepjong Rozenburg gelooft tóch in handhaving

,,Maar we hebben zondag de zaken goed doorgesproken”, zegt Van de Ridder. ,,We hebben zoveel mogelijk informatie ingewonnen over de tegenstander en er is een plan. De groep waarmee we naar Capelle gaan is wel heel jong. Er zijn vier jongens van onder de 17 bij en twee van de onder 19. Aan Jordie de Groot en Elroy van Seventer de taak om als routiniers zoveel mogelijk rust te brengen om het voor de anderen in het team mogelijk te maken om te laten zien wat ze kunnen. Want geloof me maar, ze kunnen allemaal voetballen.’’