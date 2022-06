Transferperikelen domineren start van nieuw seizoen Excelsior: ‘Vooral de spitspositie is altijd lastig’

Feyenoord-coryfee Joop van Daele niet onder indruk van Sportclub: ‘In deze ploeg zat geen enkel verband’

Sportclub Feyenoord speelt ook komend seizoen in de hoofdklasse. De Rotterdammers waren zaterdag niet bij machte de in de heenwedstrijd tegen VVOG opgelopen schade te repareren. Na de 3-1 in Harderwijk werd het op Varkenoord opnieuw een Gelderse overwinning: 0-1.

19 juni