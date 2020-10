Tuchtcommissie handhaaft schorsing voor Auassar

Sparta is naar eigen zeggen ‘met name ontstemd over de handelwijze van de VAR, door subjectief de beelden aan de scheidsrechter te tonen’. Auassar kreeg rood voor natrappen in de richting van Heracles-speler Rai Vloet, die voorafgaand aan de overtreding van Auassar ook een overtreding zou hebben gemaakt. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf na het zien van de beelden alleen Auassar rood.

Auassar mist door de schorsing de bekerwedstrijd van morgen tegen ADO en zondag de thuiswedstrijd in de competitie tegen sc Heerenveen. Ook Nikolai Laursen van FC Emmen blijft geschorst voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk. De Deense aanvaller kreeg zaterdagavond rood in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

,,De tuchtcommissie oordeelt dat Laursen, zonder dat hij de mogelijkheid had om de bal te raken, een overtreding heeft begaan waarbij hij het risico heeft genomen zijn tegenspeler te blesseren. Dat de tegenspeler in dit geval niet geblesseerd is geraakt, doet daar niet aan af", aldus de tuchtcommissie, die ernstig gemeen spel bewezen acht.



FC Emmen ontvangt zondag Feyenoord.