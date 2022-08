Uitstel komt Excelsior goed uit: extra tijd voor nieuwkomer Ayoub en smaakmaker Azarkan

Met zes punten uit twee duels heeft het gepromoveerde Excelsior het momentum in de eredivisie. Het vrije weekeinde vormt dan ook een hinderlijke onderbreking in de fraaie puntenoogst, al denken ze daar in Rotterdam heel anders over.

Toen coach Marinus Dijkhuizen het wedstrijdschema enkele maanden geleden onder zijn neus kreeg, baalde hij er flink van dat de KNVB had besloten FC Twente in de derde speelronde vrij te geven vanwege de jacht op Europees voetbal. Juist kort na de start van het seizoen willen clubs zo veel mogelijk spelen om snel in het ritme te komen. Desondanks ziet Dijkhuizen het nu juist als een groot voordeel.

De wedstrijd is verplaatst naar 31 augustus, de dag dat de transfermarkt sluit. Excelsior hoopt zich nog op zo’n zes plekken te versterken. ,,Nu hebben we weer wat extra tijd om onze selectie rond te krijgen”, zegt de coach. ,,Rond die tijd hopen we onze selectie compleet te hebben.”

Lastige zoektocht

Komende week hoopt Excelsior minstens één aanwinst te presenteren. Op het wensenlijstje staan sowieso een keeper, een centrale verdediger, een linksback, een nummer 10 en een spits. Vanwege de lastige zoektocht wordt de focus steeds meer verlegd op het huren van spelers.

Quote Nu hebben we weer wat extra tijd om onze selectie rond te krijgen Marinus Dijkhuizen

Het is dé reden dat Excelsior vrede heeft met het uitstellen van het duel met FC Twente. Na de pittige ontmoetingen met PSV en Twente wachten belangrijke weken, met krakers tegen mededegradatiekandidaten RKC Waalwijk, FC Emmen en Fortuna Sittard. In de luwte en met wat lucht kan Excelsior zich gaan voorbereiden op die maand van de waarheid.

Lichte blessures

Bovendien had Excelsior, dat naast de komst van de begeerde FC Groningen-middenvelder Daniël van Kaam greep, komend weekeinde twee belangrijke krachten moeten missen. Sven Nieuwpoort en Marouan Azarkan liepen deze week lichte blessures op tijdens de training. De verwachting is dat het duo op tijd fit is voor het affiche in eigen huis tegen koploper PSV.

Yassin Ayoub kan tegen de Eindhovenaren waarschijnlijk in de basis starten. De middenvelder doet donderdagmiddag tijdens het besloten oefenduel met het Belgische Union Saint-Gilloise een uur mee.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.