Vader van Noa Lang zette alles opzij voor carrière van zijn zoon: ‘Pa, zie je die huizen? Later zal ik ze kopen voor je’

Overleden broer belangrijk voor basketbal­ster Jaida Roper (Binnenland): ‘Ik draag zijn geest met me mee’

29 april In februari 2021, midden in de coronapandemie, besloot de Amerikaanse Jaida Roper om Memphis te verruilen voor Barendrecht. Binnen korte tijd bouwde de 23-jarige basketbalster een nauwe band op met de selectie van 4Consult/Binnenland, waarmee ze nu in de Final Series van de Women’s Basketball League speelt. Toch is er altijd een leegte die nooit meer kan worden opgevuld.