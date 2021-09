Van Buren juicht voor Feyenoord: ‘De laatste jaren had ik mijn geld sowieso op Slavia Praag gezet’

Jasper Huisman ‘volwasse­ner’ terug bij NSVV, maar laat ook oude trekjes zien: ‘Aard van beestje, hè’

27 september Bij DBGC weten ze nu ook dat Jasper Huisman (30) terug is bij NSVV. De plaaggeest uit 2013, die toen onder Peter Broekman zo van waarde was in de nacompetitiefinale tegen de ploeg uit Oude-Tonge, was dat zaterdag bij zijn rentree in Numansdorp - met dezelfde trainer - opnieuw. En ‘Huis’ was weer ouderwets aanwezig.