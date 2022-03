Van de Kuip naar de tweede klasse voor Boussaboun (42): ‘Speel met net zoveel passie als toen’

Aanwezige supporters tikken elkaar verbaasd aan langs de kant, wijzend naar de aanvalsleider van FC IJsselmonde. 42 jaar is Ali Boussaboun, die onder meer voor ADO Den Haag, Feyenoord en FC Utrecht bijna driehonderd wedstrijden in het profvoetbal speelde. Zondagmiddag even geen optredens in de magische Kuip of tijdens de Afrika Cup namens Marokko zoals in 2006, maar ploeteren in de kelder van de tweede klasse zondag met IJsselmonde.