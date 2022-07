Van den Bosch geniet bij Barendrecht: ‘Alleen tot half twee ’s nachts in de kantine hoeft niet elke week’

Doelpunten­fe­no­meen van Poortugaal scoort ook aan de andere kant van de wereld: 'Heerlijk om hier weer te spelen’

Niet alleen in Europa werden de afgelopen tijd wedstrijden gespeeld in de Nations League. Ook op de Caraïben was het bal. Gerwin ‘Smally’ Lake, aanvaller van sv Poortugaal, genoot met volle teugen én scherpte zijn record als all-time topscorer van Sint Maarten verder aan.

26 juni